Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrası 8500 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Gözler ise yeni asgari ücretin hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. Peki,Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, alınacak, ödenecek 2023? Yeni asgari ücret temmuz, ağustos ayında mı yatacak? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret ne zaman verilecek? İşte cevaplar…

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun üçüncü toplantı sonrası kararını açıklaması üzerine yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu açıklandı. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, alınacak, ödenecek 2023? Yeni asgari ücret temmuz, ağustos ayında mı yatacak? İşte detaylar…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK, ALINACAK, ÖDENECEK 2023?

Asgari ücret 20 Haziran 2023 tarihinde belirlendi. Böylelikle zamlı asgari ücret Temmuz ayında 11 bin 402 lira olarak geçerli olacak. Ancak ücret Ağustos ayında hesaplanacak bordro üzerinden hesaplara yatacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET TEMMUZ, AĞUSTOS AYINDA MI YATACAK?

Asgari ücret 20 Haziran 2023 tarihinde belirlendi. Böylelikle zamlı asgari ücret Temmuz ayında 11 bin 402 lira olarak geçerli olacak. Ancak ücret Ağustos ayında hesaplara yatacak.