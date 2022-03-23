Zambiya Hükümeti ile Huawei, Dijital İnovasyon Liderliği Programı Başlattı

LUSAKA, 23 Mart (Xinhua) — Huawei'nin Salı günü yayınladığı basın açıklamasına göre, program aynı zamanda sosyal ve ekonomik faydaları için Zambiya'nın dijital dönüşümünü desteklemeyi ve hızlandırmayı amaçlıyor. Ortaklık anlaşması kapsamında Huawei, Zambiya genelindeki eğitim kurumlarında 5.000 öğrenci ve 50 eğitmene BİT eğitimi sağlayacak. Huawei ayrıca BİT için bir mükemmellik merkezi olarak hareket etmek için önde gelen bir dijital inovasyon merkezi inşa edecek ve Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın himayesinde önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl 50 öğrencinin yararlanabileceği bir Dijital İnovasyon Burs Fonu kuracak.

Hichilema, geçen hafta Lusaka'da Devlet Başkanlığı binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Hiçbir ülke teknoloji olmadan yeterince hızlı kalkınamaz. Huawei'nin bu girişimi övgüye değerdir; hak eden öğrencilere iyi fırsatlar sunma, Zambiyalıların yetenek ve yaratıcılığından yararlanma ve ulusumuzun 21. yüzyıl ülkesi ve ekonomisine dönüşmesine yardımcı olma konusunda uzun bir yol kat edecektir" dedi. Huawei Güney Afrika Bölgesi Başkanı Leo Chen ise, beceri edinme ve yetenek geliştirmenin bir ekonomiyi dönüştürmede kritik bir rol oynayan BİT gelişiminin merkezinde yer aldığını söyledi.

Xinhua / Genel