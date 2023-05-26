Zambiya'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri tanıtıldı. Etkinlikte Zambiya Turizm Bakanı Rodney Sikumba, Sanayi ve Ticaret Bakanı Chipoka Mulenga ile Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Frank Tayali de hazır bulundu. Türk Hava Yolları'na (THY) desteklerinden ötürü teşekkür eden Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaret hacminin artışına dikkat çekti.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği tarafından başkentteki bir otelde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılışına Zambiya Turizm Bakanı Rodney Sikumba, Sanayi ve Ticaret Bakanı Chipoka Mulenga ile Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Frank Tayali de katıldı.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere Hatay yöresinden mahluta ve lebeniye çorbası, aşur dövme, tuzda tavuk, karnıyarık, türlü, künefe, taş kadayıf ve baklava gibi lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının zengin geçmişine ve lezzet çeşitliliğine vurgu yaparak, Türk mutfağının sıfır atık konseptine ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına değindi.

Cırcıroğlu, bu yıl Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay ilinden lezzetlerinin tanıtıldığını belirterek, "Lütfen bunun Türkiye'nin sadece bir bölgesi olduğunu unutmayın. Türk mutfağının türlü bölgesel çeşitleri vardır. Her yıl farklı bir bölgeye odaklanmayı umuyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe desteklerinden ötürü Türk Hava Yolları'na (THY) teşekkür eden Cırcıroğlu, THY'nin mart ayı itibarıyla yeniden başlattığı İstanbul-Lusaka uçuşlarının Zambiya'yı İstanbul üzerinden dünyaya bağladığını söyledi.

Büyükelçi Cırcıroğlu, Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaret hacminin 2021'de 25 milyon dolardan 2022'de 52 milyon dolara ulaştığını kaydederek, iki ülke arasında bugüne kadar 25 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Ayrıca bu zamana kadar 190 Zambiyalı öğrencinin Türkiye burslarından faydalandığına değinen Cırcıroğlu, "Zambiya Turizm ve Otelcilik Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk Şefimiz tarafından kurslar açmayı teklif ettiğimizi belirtmeme müsaade edin. Bu teklif hala geçerli." ifadelerini kullandı.