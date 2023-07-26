Oynayacak olduğu karşılaşmalar nedeniyle sporseverler başta olmak üzere birçok kişi tarafından Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı? Zalgiris Vilnius hangi ülkede, hangi ligde oynuyor?

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ZALGİRİS VİLNİUS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur.