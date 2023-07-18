Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı? Zalgiris Vilnius Oyuncuları kim? Zalgiris Vilnius Hangi ligde? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris Vilnius Oldu. Sporseverlerin ise merak ettiği bir konu Zalgiris Vilnius Hangi ülkenin takımı? Zalgiris Vilnius Oyuncuları kim? Zalgiris Vilnius Hangi ligde? Galatasaray'ın rakibi Zalgiris Vilnius Hangi ligde? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları ise merak ediyor Zalgiris Vilnius Hangi ülkenin takımı? Zalgiris Vilnius Oyuncuları kim? Zalgiris Vilnius Hangi ligde? Galatasaray'ın rakibi Zalgiris Vilnius Hangi ligde? İşte detaylar…

ZALGİRİS VİLNİUS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. FK Zalgiris Vilnius, Litvanya A Iyga'da yer alan bir kulüptür. Kulüp, 1947 yılında Dinamo Vilnius ismiyle kurulurken, 2009 yılında VMFD Zalgiris, 2015 yılında ise FK Zalgiris adını almıştır. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur. Zalgiris Vilnius çalıştırıcısı Vladimiras Cerurinas.

ZALGİRİS VİLNİUS OYUNCULARI KİMLER?

Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'un güncel kadrosu aşağıdaki gibidir.