Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı 11'leri maç kadrosu! Galatasaray 11'i belli oldu mu? Galatasaray Zalgiris maç kadrosu 11'inde kimler var?

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray 11'i belli oldu mu? Galatasaray Zalgiris maç kadrosu 11'inde kimler var? merak ediliyordu. İşte Zalgiris Vilnius Galatasaray maç kadrosu ilk 11'leri!

Zalgiris Vilnius Galatasaray 11'leri! Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray 11'i belli oldu mu? Galatasaray Zalgiris maç kadrosu 11'inde kimler var? merak ediliyordu. İşte Zalgiris Vilnius Galatasaray maç kadrosu ilk 11'leri haberimizde...

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, bu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. İşte ilk 11'ler;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.

Zalgiris : Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

ZALGIRIS'İN KARNESİ GÜZEL

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

STRUGA'YI ELEDİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.