Zalgiris Vilnius- Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Zalgiris Vilnius- Galatasaray şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Zalgiris Vilnius- Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı ne zaman?

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ZALGIRIS- GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı hangi kanalda olacağı henüz belli değildir. Litvanya, Zalgiris Vilnius 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşmiştir.

ZALGIRIS- GALATASARAY NE ZAMAN?

Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı 25 veya 26 Temmuz tarihinde LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın günü ve saati henüz açıklanmamıştır.