Bugün THY Euroleague basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Zalgiris Kaunas - Monaco maçı oldu. Peki, Zalgiris Kaunas - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Zalgiris Kaunas - Monaco maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Zalgiris Kaunas - Monaco maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

29 Mart 2023 bugün THY Euroleague olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Zalgiris Kaunas - Monaco basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris Kaunas - Monaco maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

ZALGİRİS KAUNAS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Kaunas - Monaco THY Euroleague basketbol maçı 29 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

ZALGİRİS KAUNAS - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Kaunas - Monaco maçını Bilyoner TV ve S Sport üzerinden izleyebilirsiniz.

ZALGİRİS KAUNAS - MONACO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kaunas'da, Zalgiris Arena Stadyumu'nda oynanacak.