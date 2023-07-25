Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Zalgiris Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Zalgiris GS maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Zalgiris Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...
Zalgiris - Galatasaray maçı saat kaçta? Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Zalgiris Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Zalgiris GS maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Zalgiris Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Zalgiris - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.
Zalgiris - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
Zalgiris - Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Zalgiris - Galatasaray maçı Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, bu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. İşte ilk 11'ler;
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.
Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.