Zalgiris-Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Zalgiris GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zalgiris Galatasaray canlı maç anlatımı!

Temsilcimiz Galatasaray Zalgiris ile karşılaşıyor. Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Zalgiris Galatasaray canlı maç anlatımı ve Zalgiris GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç? Temsilcimiz Galatasaray Zalgiris ile karşılaşıyor. Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Zalgiris Galatasaray canlı maç anlatımı ve Zalgiris GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Zalgiris - Galatasaray maçı 2-2'lık eşitlikle sona erdi.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Zalgiris - Galatasaray maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Zalgiris - Galatasaray maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris - Galatasaray maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zalgiris - Galatasaray maçı Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.

Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

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