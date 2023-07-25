Zalgiris-Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Zalgiris GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zalgiris Galatasaray canlı maç anlatımı!
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Temsilcimiz Galatasaray Zalgiris ile karşılaşıyor. Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Zalgiris Galatasaray canlı maç anlatımı ve Zalgiris GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç? Temsilcimiz Galatasaray Zalgiris ile karşılaşıyor. Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Zalgiris Galatasaray canlı maç anlatımı ve Zalgiris GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Zalgiris Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Zalgiris - Galatasaray maçı 2-2'lık eşitlikle sona erdi.
Zalgiris - Galatasaray maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Zalgiris - Galatasaray maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Zalgiris - Galatasaray maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.
Zalgiris - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Zalgiris - Galatasaray maçı Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.
Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.