Zalgiris Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? İşte Zalgiris Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler!
Gündem Haberleri
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zalgiris Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?
25 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Zalgiris Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? İşte Zalgiris Galatasaray maç kadrosu vemuhtemel 11'ler!
25 Temmuz Salı günü oynanacak olan Zalgiris Vilnius- Galatasaray karşılaşması saat 19:00'da Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.
Zalgiris Vilnius- Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Kaleci : Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.
Defans : Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
Orta saha : Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
Forvet : Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.