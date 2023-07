Zalgiris Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? İşte Zalgiris Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler!

25 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Zalgiris Vilnius- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Zalgiris Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? İşte Zalgiris Galatasaray maç kadrosu vemuhtemel 11'ler!

ZALGİRİS VİLNİUS – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Temmuz Salı günü oynanacak olan Zalgiris Vilnius- Galatasaray karşılaşması saat 19:00'da Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

ZALGİRİS VİLNİUS – GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Zalgiris Vilnius- Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ZALGİRİS GALATASARAY MAÇ KADROSU

Kaleci : Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans : Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha : Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet : Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.