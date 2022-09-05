Zakkum kelimesi en çok 1999 yılında Raindog adıyla Ankara'da kurulmuş Türk alternatif rock grubu ile anılmaktadır. Peki sosyal medyada da gündem olan Zakkum kelimesi ne anlama geliyor? Zakkum ne demek? Zakkum ağacı nedir? Zakkum ağacı hikayesi!

Zakkum ne demek? Zakkum kelimesi en çok 1999 yılında Raindog adıyla Ankara'da kurulmuş Türk alternatif rock grubu ile anılmaktadır. Peki sosyal medyada da gündem olan Zakkum kelimesi ne anlama geliyor? Zakkum ne demek? Zakkum ağacı nedir? Zakkum ağacı hikayesi haberimizde...

ZAKKUM NE DEMEK?

Zakkum ağacı, İslam dinine göre, cehennem'de olduğuna inanılan ölümcül, acı meyveli ağaçtır. Cennet'te bulunan ağaç ise Tuba'dır. Herhangi bir "öldürücü gıda" anlamı taşıyan zakkum, Türkçede zehir, acı anlamlarına gelen zıkkım kelimesi şeklinde günlük hayatta kullanılmaktadır.

ZAKKUM TDK ANLAMI

Zakkumgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, çiçekleri beyaz veya pembe renkli, kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir ağaççık, ağı ağacı, ağı çiçeği (Nerium oleander):

"Bir köşeye bir limon ağacı, öbür köşeye katmersiz bir zakkum diye başladık işe." - Nezihe Meri