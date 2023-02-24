Zakir Avşar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Zakir Avşar'ın hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Zakir Avşar'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Zakir Avşar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir, hangi üniversitede görev yapıyor? İşte detaylar...

ZAKİR AVŞAR KİMDİR?

Zakir Avşar 1967 yılında Yozgat'ta doğdu. İletişim ve kamu yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrenimleri gören Avşar, iletişim alanında doktor, doçent ve profesör oldu. Memuriyete Başbakanlıkta başladı ve değişik birimlerde görev yaptı. Bir süre TBMM de Başkanlık Müşaviri olarak çalışan Avşar, sırasıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve Reklam Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 2000–2005 yılları arasında RTÜK Üyesi ve RTÜK Başkanvekili olarak çalıştı. 46. Dönem Milli Güvenlik Akademisi müdavimi olan Avşar; 2005-2010 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Akademik ve mesleki çalışma alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurtdışında yayınlanan makaleleri, kitapları ve belgeselleri bulunan Prof. Dr. Avşar, 2010 yılından beri Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde görev yapmaktadır. Zakir Avşar 2015 yılında bir dönem Michigan State Üniversitesi'nde (ABD) araştırmacı misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2012- 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin dekanı ve Radyo Televizyon ve Sinema bölüm başkanı olarak çalışan Avşar, görevini öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık İletişimi Komisyonu Üyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Sporun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Kurulu üyesidir.