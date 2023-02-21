Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc bilmecesi çözülemiyor. Sports Digitale yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euro önerdiği Zajc, parayı arka plana attı. Yıldız futbolcu, değer görmediği için bu teklife olumlu yaklaşmadı. Peki, Zajc Beşiktaş'a mı gidiyor? Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

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Zajc Beşiktaş'a mı gidiyor? Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc bilmecesi çözülemiyor. Sports Digitale yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euro önerdiği Zajc, parayı arka plana attı. Yıldız futbolcu, değer görmediği için bu teklife olumlu yaklaşmadı. Peki, Zajc Beşiktaş'a mı gidiyor? Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Detaylar...

ZAJC BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?

Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyun kurucusu Miha Zajc, 1,2 milyon euroluk yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaşmadı. Jorge Jesus döneminde arka planda kalan Sloven futbolcu, değer görmediğini hissediyor. Zajc'ın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynama ihtimali kuvvete binmiş durumda.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE

Miha Zajc için uzun süredir Beşiktaş konuşuluyor. Devre arasında Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, takviyeye devam edecek. Josef'in sözleşmesi feshedildi, Atiba da takımdan ayrılacak. Zajc, Beşiktaş için yeniden kıymete binmiş durumda.

GEÇEN SEZONUN YILDIZIYDI

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılması beklenirken Vitor Pereira'nın takıma kazandırdığı Zajc, adeta küllerinden doğdu. Pereira ve İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Zajc, 32 lig maçında 9 gol atıp 2 asist yaptı. Miguel Crespo ile iyi bir ikili olan Sloven oyuncu, Jorge Jesus'un gelişiyle kulübeye hapsoldu.