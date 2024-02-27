Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş nereli? Detaylar haberimizdedir…

ZAHİR KELEŞ KİMDİR?

Zahir Keleş, 1964 yılında Van'da hayata gözlerini açtı ve ilkokul ile ortaokul eğitimini Van'da tamamladı. Eğitim hayatının ardından 1987 yılında Refah Partisi'nde hatiplik yaparak siyasi arenada aktif rol aldı. Aynı dönemde Yörünge Dergisi'nde gazeteciliğe adım atan Keleş, daha sonra Politika Gazetesi'nde mesleğine devam etti ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kariyeri boyunca tekstil ve yolcu taşımacılığı sektörlerinde de çalışan Keleş, evli ve yedi çocuk babasıdır.