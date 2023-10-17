Zahide Yetiş eski eşinden neden boşandığı merak edilirken, Zahide Yetiş'in eşi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Başarılı sunucu Zahide Yetiş kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Zahide Yetiş neden boşandı, eski eşi kim?

Zahide Yetiş neden boşandı ve eski eşi kimdir soruları gündeme geliyor. Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının sunucusu Yetiş'in özel hayatı merak ediliyor. Zahide Yetiş neden boşandı, eski eşi kim? Detaylar haberimizdedir…

ZAHİDE YETİŞ NEDEN BOŞANDI?

Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlendi ve 2023 yılında çift ayrılma kararı aldı. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.