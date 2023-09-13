Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merakla bekleniyor. Peki, Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı ne zaman başlıyor, saat kaçta? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak hangi kanalda yayınlanıyor?

Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programı ne zaman başlıyor, saat kaçta ve Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak hangi kanalda yayınlanıyor soruları gündeme geliyor. Zahide Yetiş'in sunduğu "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programının ilk tanıtımı yayınlandı. Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı ne zaman başlıyor, saat kaçta? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizdedir…

ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının tanıtımı yayınlandı. Herkesin hata yapabildiği bu hayatta, bir çıkış yolu bulmak kimi zaman zor gelebilir. "Yeniden Başlasak" geçmişlerinde pişmanlık, küskünlük yaşayan kişilere af dileme fırsatı sunduğu gibi hayata yeniden başlamak isteyen, değişmek, dönüşmek isteyen herkese kapılarını açıyor. Hayattan yeni bir şans isteyen, değişmek, yeni bir geleceğe başlamak ve kendini yenilemek isteyen herkese uzmanlarımız ve sizlerin desteği ile çözüm yolları bulacağız. Yeni bir "Sen" demek için "Sen Değerlisin" diyeceğiz… Unutmayın ikinci bir şansı herkes hak eder...

ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

"Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak " çok yakında Star TV'de seyircisi ile buluşacak.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Kolejinde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümünden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, 2014-2023 yılları arasında iş insanı Cem Arısoy ile evli kalmış ardından boşanmıştır. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasının 24 Haziran 2022 tarihine kadar sunuculuğunu üstlendi.