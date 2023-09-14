" Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak"ın kapıları hata yapanlar, özür dilemek isteyenler, hayata yeniden başlamak isteyenler, bir çıkış yolu bulmak isteyen, geçmişlerinde pişmanlık, küskünlük yaşayanlar, af dilemek isteyenler, özür bekleyenler, değişmek, dönüşmek isteyen herkese açık olacak...

Hayatttan yeni bir fırsat isteyen, yeni bir geleceğe başlamak isteyenler, kendini yenilemek isteyenlere uzmanlar desteği ile çözüm yolları bulunacak.

Zahide Yetiş ve ekibi, yeni biri olmak isteyen herkese "sen değerlisin" diyecek.