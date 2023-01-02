Ekranların sevilen yüzü olan Zahide Yetiş'in özel hayatı merak ediliyor. Çeşitli programlarda sunuculuk yapan başarılı ve güzel oyuncunun evli olup olmadığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Zahide Yetiş evli mi, eşi kim? Zahide Yetiş boşandı mı?

Televizyon ekranlarında sıklıkla karşımıza çıkan isimlerden biri olan Zahide Yetiş hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Zahide Yetiş evli mi, eşi kim? Zahide Yetiş boşandı mı? soruları aratılıyor. Zahide Yetiş hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.

ZAHİDE YETİŞ EVLİ Mİ?

Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlendi. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş Arısoy, (d. 7 Temmuz 1979, Viyana), Türk televizyon sunucusu.

Zahide Yetiş doğum tarihi : 7 Temmuz 1979

Zahide Yetiş nereli : Avusturya doğumlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Zahide Yetiş kaç yaşında : 42 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Zahide Yetiş mesleği ne : TV sunucusu

Zahide Yetiş burcu ne : Yengeç

1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.