"Diktatörlük ile Devrim Arasında Arap Dünyasının Krizleri" isimli kitabıyla tanınan yazar Zahide Tuba Kor araştırılıyor. Peki, ZAHİDE TUBA KOR KİMDİR, kaç yaşında, nereli, kitapları ne? Zahide Tuba Kor yazıları ve makaleleri neler? İşte detaylar…

ZAHİDE TUBA KOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, KİTAPLARI NE?

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisansını (2003) ve Türkiye-Suriye ilişkileri üzerine yazdığı teziyle yüksek lisansını (2007) tamamladı. Anlayış dergisinde yazar ve editör (2004-2010), BİSAV Küresel Araştırmalar Merkezi'nde koordinatör yardımcısı (2010-2014) olarak çalıştı. Halihazırda yabancı basından Türkiye, Ortadoğu ve dünya siyasetiyle ilgili tercümeler yapıyor ve çeşitli STK'larda Ortadoğu'yla ilgili seminerler veriyor. Araştırma konuları arasında Ortadoğu, dinler ve mezhepler tarihi bulunan Kor'un yayınlanmış çok sayıda yazısı, infografiği ve tercümesi bulunuyor. (https://ortadogugunlugu.blogspot.com.tr/).

ZAHİDE TUBA KOR YAZILARI VE MAKALELERİ NELER?

Diktatörlük ile Devrim Arasında Arap Dünyasının Krizleri, Ortadoğu Konuşmaları: Bölgesel ve Küresel Perspektiften "Arap Baharı", Küresel Vicdanın Dilinden Özgürlük Filosu: Yolcularla Söyleşiler [Witnesses of the Freedom Flotilla: Interviews with Passengers], Ortadoğu'nun Aynası Lübnan, Siyonizm Düşünden İşgal Gerçeğine Filistin.