Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı?

Salı günü Young Boys'u ağırlayacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Zaha Young Boys maçında yom mu, sakat mı, hasta mı?

ZAHA YOUNG BOYS MAÇINDA YOK MU?

Wilfried Zaha hasta olduğu gerekçesiyle son idmanda yer almadı. Young Boys karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Cezası biten Kaan Ayhan maçta forma giyebilecek. Abdülkerim Bardakçı ise kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.

ZAHA KİMDİR?

Doğum: 10 Kasım 1992 (31 yıl yaşında), Abidjan, Fildişi Sahili

Dazet Wilfried Armel Zaha (d. 10 Kasım 1992), Süper Lig kulübü Galatasaray ve Fildişi Sahili milli takımında sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan profesyonel futbolcudur.

Crystal Palace'ın gençlik akademisinin bir ürünü olan Zaha, Championship ekibindeki ilk maçına 2010 yılında çıktı. Kulüpte geçirdiği üç sezonda 143 maçta 18 gol attı ve 2013 yılında Premier Lig'e yükselmelerinde etkili oldu. Daha sonra 10 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a katılarak Sir Alex Ferguson'un kulübe son transferi oldu ve ilk maçında Community Shield'i kazandı.

Manchester'daki tek sezonunda sadece dört maça çıkan ve Cardiff City'de kısa bir kiralık dönem geçiren Zaha, 2014 yılında Crystal Palace'a geri döndü. Sonraki dokuz sezonda kulüp için 315 maçta 72 gol atarak kulübün tüm zamanlardaki en yüksek onuncu golcüsü ve Premier Lig'deki en yüksek golcüsü oldu ve 2023'te Galatasaray'a gitmeden önce kulübün en üst ligde yer almasına yardımcı oldu.

Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, İngiltere'de büyüdü. İngiltere milli takımı için ilk maçına 2012'de çıktı. Dört yıl boyunca İngiltere için oynamadıktan sonra 2016'da Fildişi Sahili için oynamaya başladı ve ülkesini 2017, 2019 ve 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti.