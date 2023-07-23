Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir şekilde açıkladığı Zaha transferi için sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını Zaha'yı karşılamaya davet etti. Peki,

Galatasaray, yeni transferi Wilfried Zaha'yı karşılamak için taraftarlarını havaalanına davet etti. Peki, Zaha uçak kodu ne? Zaha hangi havalimanına inecek?

ZAHA HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda:

"HAYDİ GALATASARAY TARAFTARI BÜYÜK KARŞILAMAYA!

Transfer görüşmelerine başladığımız Wilfried Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz!

Saat 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" denildi.

HAYDİ GALATASARAY TARAFTARI BÜYÜK KARŞILAMAYA! ??



Transfer görüşmelerine başladığımız Wilfried Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz! ????



Saat 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım! ????



?? Bu özel karşılamanın görüntüleri sadece Galatasaray YouTube… pic.twitter.com/PEfhqCmnox — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023