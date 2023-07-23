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Zaha uçak kodu ne? Zaha hangi havalimanına inecek?

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Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir şekilde açıkladığı Zaha transferi için sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını Zaha'yı karşılamaya davet etti. Peki,

Galatasaray, yeni transferi Wilfried Zaha'yı karşılamak için taraftarlarını havaalanına davet etti. Peki, Zaha uçak kodu ne? Zaha hangi havalimanına inecek?

ZAHA HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda:

"HAYDİ GALATASARAY TARAFTARI BÜYÜK KARŞILAMAYA!

Transfer görüşmelerine başladığımız Wilfried Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz!

Saat 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" denildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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