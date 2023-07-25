Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'nın bu akşam oynanan maçta forma giymemesi üzerine Zaha sakat mı, neden oynamıyor? Zaha yedek mi, neden kadroda yok? Wilfried Zaha sakatlık geçmişi gündeme geldi.

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Zaha sakatlandı mı? Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'nın bu akşam oynanan maçta forma giymemesi üzerine Zaha sakat mı, neden oynamıyor? Zaha yedek mi, neden kadroda yok? Wilfried Zaha sakatlık geçmişi gündeme geldi. Detaylar...

ZAHA SAKAT MI?

Wilfried Zaha en son 13 May 2023 tarihinde sakatlık yaşadı. Zaha'nın 36 gün süren sakatlığı 18 Haz 2023 tarihinde sona ermiştir.

ZAHA NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray'ın yeni transferi yıldız futbolcu Wilfried Zaha, Sarı-kırmızılıların 24 kişilik kamp kadrosunda yer almadığı için kadroda ismi yer almamaktadır.

Galatasaray'ın Zalgiris maçı için 24 kişilik kamp kadrosu şu şekildedir:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban