Zaha neden yok, sakat mı? (Galatasaray - Gaziantep)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Zaha neden yok, sakat mı?

ZAHA NEDEN YOK, SAKAT MI?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sarı kırmızılıların Gaziantep FK maçına başlayacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Barış, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Yedekler: Günay, Eyüp, Zaha, Tete, Halil, Baran, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan, Ndombele.

Gaziantep FK: Nıta, M'Bakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Sorescu, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Dragus, Markovic.

ZAHA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu:

"Wilfried Zaha iki gün önce bir antrenmanı yarıda bırakmıştı, onu ilerleyen dakikalarda kullanacağız."