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Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu?

Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu?
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorlu deplasmana çıkıyor. Siyah beyazlılar üçüncü hafta maçında Fransa ekibi Lyon'a konuk oluyor. Peki, Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Siyah beyazlılar, üçüncü hafta mücadelesinde saat 22'de Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Peki, Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu?

İLK 11'LER AÇIKLANDI!

Beşiktaş, Fransa ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar; Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco ve Auxerre ile Avrupa kupalarında 10 kez mücadele etti. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yapılan bu müsabakaların 4'ünü Beşiktaş kazanırken, 4'ünden Fransa temsilcileri galibiyetle ayrıldı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde de 15 gole engel olamadı.

Beşiktaş : Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile

Lyon : Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu?

ZAHA NEDEN YOK?

Zaha ilk 11'de yer almadı. Zaha yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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