Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha'nın neden milli takıma alınmadığını açıkladı. Peki, Zaha neden kadro dışı kaldı, milli takımda neden yok,?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, milli takımda kadro dışı bırakıldı. Zaha neden kadro dışı kaldı, milli takımda neden yok,? İşte, detaylar?

ZAHA NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset "Zaha, milli takımda neden yok? Salı akşamı federasyonumuz Zaha'nın gönderilmesi için Galatasaray'a bir e-posta gönderdi. Oyuncuyu aradım, Pazartesi günü herkesin burada toplanması gerektiğini söyledim. Büyük bir rekabetin içine giriyoruz. İşi daha sıkı tutmamız lazım. O da ancak Salı günü gelebileceğini söyledi."

"Benim için disiplin önemlidir. Bu yüzden onu milli takıma almayacağımı söyledim. Afrika Kupası'na az bir süre kaldı. İşi sıkı tutmamız gerekiyor." dedi.