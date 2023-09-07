Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, yeni transferlerin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Zaha ne zaman oynayacak? Zaha iyileşti mi? İşte, detaylar…

ZAHA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, "Wilfired Zaha'nın geçen sezon tekrar eden kas sakatlıkları olmuş ama Crystal Palace geçen sezon mecburen bu şekilde kullanmış. Zaha da kendini denedi, istediklerini yapabilecek fitnessa sahip olmadığını fark etti. Sakatlığında kötü bir şey yok ama takım ligden düşmesin diye 2 hafta sonra sahaya çıkmak zorunda kalmış. Bu yıpranmışlığın üstüne gitmemek gerekiyor. Özel bir programa başladık." dedi.