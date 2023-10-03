Zaha Manchester golü izle! Zaha Manchester United gol izle!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maç, 22.00'de başladı. 1-1 eşitlikle devam eden maçta golümüz Zaha'dan geldi. Zaha Manchester golü izle! Zaha gol izle!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıktı. Mücadelede 1-1 eşitlik var. Galatasaray'ın golü Zaha'dan geldi. Zaha Manchester golü izle! Zaha gol izle!

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İLK 11'LER

Manchester United; Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford.

Galatasaray ; Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

CANLI ANLATIM

25' Kerem Aktürkoğlu ile sol kanattan gelmek istedik ancak Dalot araya girdi ve topu taca yolladı.

24' Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve eşitliği yakaladık.

23' GOL Wilfried Zaha.

18' Kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

17' Maalesef top ağlarımızda Rasmus Hojlund.

16' Manchester United sağ kanattan gelmek istedi ancak Angelino araya girdi ve topu Galatasaray'a kazandırdı.

12' Galatasaray sol kanattan Zaha ile çıkmak istedi ancak Dalot'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

6' Galatasaray sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Kaan Ayhan'ın pasında Amrabat araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

5' Manchester United hızlı çıkmak istedi ancak orta sahada Torreira araya girdi ve topu Galatasaray'a kazandırdı.

2' Manchester United etkili geldi. Sol kanattan atağa çıkan Hojlund'un pasında Fernandes istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.

1' Maç başladı.

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