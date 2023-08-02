Zaha maçta yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Wilfried Zaha olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok mu?

Galatasaray-Zalgiris maçının ilk 11'i belli oldu. İlk 11'de bazı yıldız futbolcular yer almadı. Bunun ardından futbol severler hangi futbolcunun neden kadroda olmadığını merak etti. Bu isimlerden birisi de Zaha oldu. Peki, Wilfried Zaha maçta yok mu, neden yok, sakat mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Wilfried Zaha maçta olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok mu? Wilfried Zaha sonradan mı oyuna girecek? Zaha cezalı mı? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk ediyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda olmayan isimlerden Wilfried Zaha neden kadroda yok merak edildi. Peki, Wilfried Zaha maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Zaha neden oynamıyor? Zaha'nın cezası mı var? Zaha Şampiyonlar Ligi maçında niye yok? İşte ayrıntılar...

GS - ZALGİRİS İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

ZAHA GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

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WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha (d. 10 Kasım 1992, Abidjan), forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında (o sırada satılan en pahalı Crystal Palace oyuncusu) Manchester United'a transfer oldu. Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübün Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi) Zaha, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulüp tarihinde en çok gol atan 10. futbolcu oldu.

Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüdü. 2012 yılında İngiltere milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. İngiltere için dört yıl oynamadıktan sonra, 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili için oynamayı seçti.