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Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024?

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Galatasaray'ın Zaha'dan geldi. Peki, Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan müsabaka, saat 20.00'de başladı Mücadelede Zaha'ın golüyle 1-1'lik eşitlik var. Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024?

ZAHA GALATASARAY'DA TOPLAM KAÇ YOL ATTI 2024?
Zaha gol sayısı: 9
WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha (d. 10 Kasım 1992, Abidjan), forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında (o sırada satılan en pahalı Crystal Palace oyuncusu) Manchester United'a transfer oldu. Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübüne Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi), Zaha, Şubat 2015'te kulübe kalıcı olarak yeniden katılmadan önce, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulübün 10. en yüksek golcüsü oldu.

Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüdü. 2012 yılında İngiltere milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. İngiltere için dört yıl oynamadıktan sonra, 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili için oynamayı seçti.

Erken yaşamı

Abidjan, Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, sekiz kardeşi de dahil olmak üzere ailesiyle birlikte dört yaşındayken London Borough of Croydon'daki Thornton Heath'e taşındı. 12 yaşında Crystal Palace akademisine katıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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