Crystal Palace ile yolları ayıran Wilfried Zaha için Fenerbahçe tüm imkanları zorluyor. Sarı-lacivertliler son olarak 30 yaşındaki futbolcuya, yüklü bir teklif yaptı ve senelik 6.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme sundu. Zaha kararını verdi mi merak ediliyor. Peki Zaha ile Fenerbahçe anlaştı mı? Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi, transferde son durum ne? Zaha Fenerbahçe transfer haberleri son durum!

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Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi? Crystal Palace ile yolları ayıran Wilfried Zaha için Fenerbahçe tüm imkanları zorluyor. Sarı-lacivertliler son olarak 30 yaşındaki futbolcuya, yüklü bir teklif yaptı ve senelik 6.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme sundu. Zaha kararını verdi mi merak ediliyor. Peki Zaha ile Fenerbahçe anlaştı mı? Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi, transferde son durum ne? Zaha Fenerbahçe transfer haberleri son durum haberimizde!

ZAHA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Wilfried Zaha'nın peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler son olarak yıldız futbolcuya, senede 6.5 milyon euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro bonus teklif etti. 24 saaten kısa bir süre içerisinde transferin seyrinin netleşmesi bekleniyor.

24 SAAT KISA SÜRE İÇERİSİNDE AKIBETİ OLACAK

Fenerbahçe, Zaha transferinde son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertlilerde özellik başkan Ali Koç, 30 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak için büyük çaba harcıyor. 24 saatten kısa bir süre içerisinde transferin akıbetinin belli olması bekleniyor.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.