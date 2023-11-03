Zaha gol izle (Kasımpaşa)! Zaha uzaktan gol VİDEOSU izle!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Zaha gol izle (Kasımpaşa)! Zaha uzaktan gol VİDEOSU izle!
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde. Zaha gol izle (Kasımpaşa)!
ZAHA EŞİTLİĞİ BOZDU
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.
Kasımpaşa ; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Iron Gomis, Fall, Ngoy.
Maçın gollerini ve özetini beiNSport platformlarından izleyebilirsiniz.