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Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı?

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Sorusunu merak ediyor. Peki, Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı?

Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Merak edilmekte. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Peki, Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı?

ZAHA GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK MU?

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer almadı. Buna göre Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçınd sakatlığı nedeniyle yer almıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert Günok, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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