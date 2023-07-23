Süper Lig devi Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi. Gelişme sonrası Zaha Galatasaray'a mı geldi? Zaha mevkisi ne merak edildi.

Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı

Sarı- kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Zaha Galatasaray'a mı geldi? Zaha mevkisi ne?

ZAHA GALATASARAY'A MI GELDİ?

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.