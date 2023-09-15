Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın yıldızları merak konusu oldu ve Zaha dizinde neden bant var merak edildi. Peki, Zaha dizinde neden bant var?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı. Peki, Zaha dizinde neden bant var? İşte, detaylar….

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇINDA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI

Okan Buruk yaptığı basın toplantısında "7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Uzun bir periyoda çıkacağız. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti, yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Gayet iyi gidiyor. Ndombele geçen hafta geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Milli takımdan dönecek 2 arkadaşımız var. Davinson da milli takımda oynadı. İngiltere'deki eşyalarını alıp, yarınki antrenmanda bizle beraber olacak. Bu periyoda hazırız." dedi.

Yeni transferlerin durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Hakim 2 gün önce antrenmanlar başladı. Bu hafta kadroda da bizle beraber olacak. Ndombele kadroda bizle beraber olacak. Bunlara belli süreler verebiliriz. Zaha bugün antrenmana başlayacak. Onun durumu ile ilgili karar vereceğiz, bu maç mı, bir sonraki maç mı diye. Yarınki antrenman durumunu gördükten sonra karar vereceğiz. Diğer oyuncularımız oynamaya hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

Çok fazla maçları olduğunu, bütün oyuncuların da oynayacağını aktaran Okan Buruk, "Her şeye hazır olacağız. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok geniş bir kadromuz var. Çok fazla maçımız var. İlk hedefimiz Samsunspor maçı. Samsunspor maçını kazanıp ondan sonraki maça en doğru şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan bir sonraki maç 4 gün sonra. Bu 4 gün iyi olan kısım. Daha sonra 6 gün arayla 2 maça çıkacağız. Bu zorlu periyotta da bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. İlk hedefim, Samsunspor maçını düşünüyorum. Bir yandan da Kopenhag'ın maçlarını seyrederek de bir sonraki maça da hazırlanıyoruz" dedi.

ZAHA DİZİNDE NEDEN BANT VAR?

Zaha dizinde bulunan bantın sakatlık bölgesine destek amacı olduğu düşünülüyor.