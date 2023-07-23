Süper Lig devi Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi. Gelişme sonrası Zaha bonservisi ne kadar? Zaha piyasa değeri ne kadar merak edildi.

Sarı-kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Zaha bonservisi ne kadar? Zaha piyasa değeri ne kadar?

ZAHA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

TAM BİR HUCÜM OYUNCUSU

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Zaha bonservis değeri henüz açıklanmadı.