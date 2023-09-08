Zaferin Rengi filmi ne zaman yayınlanacak? Zaferin Rengi oyuncu kadrosu! Zaferin Rengi konusu ne?

Türk sinemasının merakla beklenen filmi 'Zaferin Rengi'nin ne zaman yayınlanacağı konusu, sinema severlerin gündeminde. Zaferin Rengi oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Zaferin Rengi filmi ne zaman yayınlanacak? Zaferin Rengi oyuncuları kimler? Zaferin Rengi konusu ne? İşte detaylar...

Kaybedenler Kulübü'nün iki başrol oyuncusu Nejat İşler ve Yiğit Özşener, Zaferin Rengi isimli filmde bir araya geldi. Zaferin Rengi filminin ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Zaferin Rengi filmi ne zaman yayınlanacak? Zaferin Rengi oyuncuları kimler? Zaferin Rengi konusu ne? Detaylar haberimizde...

ZAFERİN RENGİ FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Abdullah Oğuz'un yıllardır hayalini kurduğu "Zaferin Rengi" filminin çekimleri başlıyor. Uzun süredir dekor çalışmaları yapılan filmin yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz birlikte yapıyor. Yarın sete çıkacak olan filmin okuma provasında Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar bir araya geldi.

ZAFERİN RENGİ FİLMİ OYUNCU KADROSU!

Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kukaksızoğlu'nu Kubilay Aka'nın, Peyker'i Gülper Özdemir'in oynayacağı filmde Yiğit Özşener ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nejat İşler "Sabri Toprak"ı, Timuçin Esen adını Atatürk'ün verdiği Topkapılı Cambaz'ı, Birce Akalay "Halide Edip Adıvar"ı Gonca Vuslateri "Vera" rollerini oynayacak.