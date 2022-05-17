Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi! Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi! Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Gündem
Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi! Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Zafer Yıldırım'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı olan Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım mesleği nedir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir?

Zafer Yıldırım kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı olan Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım mesleği nedir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor...

ZAFER YILDIRIM KİMDİR?

Zafer Yıldırım (d. 1955, İstanbul), Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı. İş insanı olan Zafer Yıldırım Orjin Grup ve İstinye Park ortaklarındandır

Geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş JK Yönetim Kurullarında da yer almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Mayıs 2012'de Kasımpaşa SK başkanlığına getirilmiştir.

Halen Kasımpaşa SK'da Başkan'lık yapmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Zafer Yıldırım, Zafer Yıldırım, Kasımpaşa, Haberler, Türk, Gündem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title