Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi! Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? - Haberler

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ZAFER YILDIRIM KİMDİR?

Zafer Yıldırım (d. 1955, İstanbul), Türk işadamı, Kasımpaşa başkanı. İş insanı olan Zafer Yıldırım Orjin Grup ve İstinye Park ortaklarındandır

Geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş JK Yönetim Kurullarında da yer almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Mayıs 2012'de Kasımpaşa SK başkanlığına getirilmiştir.

Halen Kasımpaşa SK'da Başkan'lık yapmaktadır.

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