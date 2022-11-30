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Zafer Söken kimdir? Zafer Söken kaç yaşında, nereli? Zafer Söken hayatı ve biyografisi!

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Zafer Söken kimdir? Zafer Söken kaç yaşında, nereli? Zafer Söken hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zafer Söken izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zafer Söken kaç yaşında, nereli? Zafer Söken hayatı ve biyografisi! Zafer Söken kimdir?

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Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zafer Söken hakkında araştırmalar yapılıyor. Zafer Söken kimdir? Zafer Söken kaç yaşında, nereli? Zafer Söken hayatı ve biyografisi!

ZAFER SÖKEN KİMDİR?

Zafer Söken, FOX Haber editörüdür. Evli olan Zafer SÖken'in eşi de FOX TV çalışanı Damla Yıldız Söken'dir

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