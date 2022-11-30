Zafer Söken kimdir? Zafer Söken kaç yaşında, nereli? Zafer Söken hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zafer Söken izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zafer Söken kaç yaşında, nereli? Zafer Söken hayatı ve biyografisi! Zafer Söken kimdir?