Zafer Partisi üye sayısı 2023! Zafer Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Zafer Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Zafer Partisi üye sayısı!

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Zafer Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Zafer Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Zafer Partisi üye sayısı haberimizde...

ZAFER PARTİSİ ÜYE SAYISI

Zafer Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 25 bin 535 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430

İyi Parti: 617.513

Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092

Yeniden Refah Partisi: 269.391

Saadet Partisi: 265.738

Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454

Gelecek Partisi: 76.182

Türkiye Değişim Partisi: 50.051

Halkların Demokratik Partisi: 45.302

Zafer Partisi: 25.535

Memleket Partisi: 25.132

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