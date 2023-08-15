Zafer Partisi standında bulaşıcı hastalıklara davetiye gibi uygulama! Görüntüler tepki çekti

İstanbul'da bir Zafer Partisi standında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Beyaz bir beze insanların parmaklarını kanatarak Türk bayrağa çizmeye çalıştığı görüntüler, HIV ve Hepatit gibi bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmak olarak yorumlandı.

İstanbul'da Zafer Partisi'nin kurduğu bir stanttaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Stantta yapılan etkinlikte masanın üzerine beyaz bir bez serildiği ve insanların ise parmaklarını kanatarak Türk bayrağı çizmeye çalıştıkları görüldü.

"HIV'E DAVETİYE"

Görüntüler sosyal medyada tepki ile karşılandı. Bazı kullanıcılar, yapılan eyleminHIV ve Hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: