Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Zafer Partisi oy oranı kaç? 2023 milletvekili seçim sonuçları Zafer Partisi oy oranı yüzde kaç? Zafer Partisi yüzde kaç oy oldu?

Zafer Partisi oy oranı kaç? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Zafer Partisi oy oranı kaç? 2023 milletvekili seçim sonuçları Zafer Partisi oy oranı yüzde kaç? Zafer Partisi yüzde kaç oy oldu? Detaylar...

ZAFER PARTİSİ OY ORANI KAÇ?

Anadolu Ajansı verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 38, Zafer Partisi oy oranı ise yüzde 1.29'dur.

Saat 20:35 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 32.02 oldu. Buna göre;