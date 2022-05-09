Ümit Özdağ, yeni bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme oturdu. Özdağ, tweet'inde "Arnavutköy ilçe başkanımız Adem Şeker, ZAFER PARTİSİ GELECEK SIĞINMACILAR GİDECEK sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-Sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir." ifadelerine yer verdi. Peki, Zafer Partisi'ne sloganı ne?

ZAFER PARTİSİ'NE SLOGANI NE?

Ümit Özdağ, yeni bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme oturdu. Özdağ, tweet'inde "Arnavutköy ilçe başkanımız Adem Şeker, ZAFER PARTİSİ GELECEK SIĞINMACILAR GİDECEK sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-Sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir." ifadelerine yer verdi.

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