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Zafer Partisi milletvekili çıkardı mı? Zafer Partisi kaç milletvekili çıkardı?

Zafer Partisi milletvekili çıkardı mı? Zafer Partisi kaç milletvekili çıkardı?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Merak edilenler arasında ise Zafer Partisi milletvekili çıkardı mı? Zafer Partisi kaç milletvekili çıkardı? soruları yer aldı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklarken, iki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Peki, Zafer Partisi milletvekili çıkardı mı? Zafer Partisi kaç milletvekili çıkardı?

ZAFERPARTİSİ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI MI?

Zafer Partisi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 2,23 oranında oy aldı ve barajı geçemedi. Barajı geçemeyen Zafer Partisi, milletvekili çıkaramadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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