Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan: 'Engelli Kardeşimize Engel Oluyorsunuz'

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekti. Nüfusun yüzde 12’sini oluşturan engelli bireylerin bin 738 lira emekli aylığı aldığını hatırlatan Aslan, engelli vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. Hükümete, “Engelli kardeşime engel oluyorsunuz” diye seslenen Aslan, “Toplumun en dezavantajlı, en zor yaşam koşullarına sahip olan engelli vatandaşlarımız için derhal gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekti. Nüfusun yüzde 12'sini oluşturan engelli bireylerin bin 738 lira emekli aylığı aldığını hatırlatan Aslan, engelli vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. Hükümete, "Engelli kardeşime engel oluyorsunuz" diye seslenen Aslan, "Toplumun en dezavantajlı, en zor yaşam koşullarına sahip olan engelli vatandaşlarımız için derhal gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, toplumun en dezavantajlı, en zor yaşam koşullarına sahip olan engelli vatandaşların iş ve sosyal yaşama daha çok katılmaları gerektiğine, ailelerine yapılan destek ödemesinin ve asgari ücretlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Engelli vatandaşların sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her gün hatırlanması gerektiğinin önemini anlatan Aslan, engelli vatandaşların yaşamlarını idame ettirmede gerekli kolaylığın sağlanmasının önemini vurguladı.

"14 MAYIS GÜNÜ, ONLAR DA SORUNLARINI SANDIĞA YANSITACAK"

"Hükümet, engelli kardeşime engel oluyor" diyen Aslan, "Hükümet, engelli vatandaşlarımızın mevcut hayat şartlarını iyileştirme adına düzenlemeler yapmak yerine onların yaşamlarını daha da zorlayıcı kararlar alıyor" diye konuştu.

Seçim günü engelli bireylerin sorunlarını sandığa aktaracaklarını söyleyen Aslan, "Tek derdi insanca yaşamak, geçimini tüm sosyal alanlarda rahatça sürdürebilmek isteyen engelli vatandaşlarımız görmezden gelinmekten de bıktı. 14 Mayıs günü biliniz ki; onlar da sorunlarını sandığa yansıtacaklardır" dedi.

"İSTİHDAMLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMALI"

Hükümetin engelli vatandaşlar için sadece "kağıt üstünde eylem planları" hazırladığına vurgu yapan Aslan, engelli vatandaşların maaşlarının iyileştirilmesi, istihdam sağlanması ve daha somut adımlar atılarak yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Aslan, "Engelli vatandaşlarımıza sosyal devletin gerektirdiği adımlar atılmalı, kolaylaştırmalar sağlanmalıdır. En büyük sorunları zaten ortadadır. İş ve geçim sıkıntısından engelli kardeşim nefes alamaz hale gelmiştir. Hükümet sadece kağıt üstünde eylem planları hazırlanarak engellilere değer verildiğini düşünüyor. Bu yanlış, buna karşıyız. Daha somut adımlar atılmalıdır, maaşları iyileştirilmelidir, istihdam sağlanması açısından yeni düzenlemeler yapılmalıdır." dedi.

Emekli maaşlarına yapılan zammı hatırlatan Aslan, engelli bireylerin aldığı aylıklara da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"YOKSULLUĞA, İŞSİZLİĞE, EKONOMİK KRİZE TAHAMMÜLLERİ KALMADI"

"Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olan bir engelli vatandaşımızın eline, asgari ücrete yapılan son zamdan sonra 2 bin 609 lira engelli aylığı geçiyor. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan bir engelli vatandaşımız ise asgari ücret zammından sonra bin 738 lira engelli aylığı alıyor. Engellilerin ve ailelerinin yoksulluğa, işsizliğe, ekonomik krize karşı tahammülleri kalmamıştır. Engellilere verilen aylık ödenek bin 738 liradır. Emekli maaşlarını 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye, Gazi Maaşlarını 3 bin 250 TL'den 8 bin 847 TL'ye çıkardı. Nüfusumuzun yüzde 12'sini oluşturan ve toplumun en dezavantajlı, en zor yaşam koşullarına sahip olan engelli vatandaşlarımız için derhal gerekli düzenlemeler yapılmalıdır."

Engelli bireylere verilen 4 bin 336 TL'lik ödeneğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra verildiğini hatırlatan Aslan, göstermelik söylemler değil, iyileştirici icraatların yapılması gerektiğini vurguladı.

Aslan şunları söyledi:

"GÖSTERMELİK SÖYLEMLER DEĞİL, İCRAATIN YAPILMASI ŞART"

"Son çıkan düzenleme ile ailelere yalnızca belirlenen şartları uyguladıkları taktirde maaş bağlanacağı açıklandı. Açlık sınırı 8 bin 130 lira olurken, yoksulluk sınırının da 26 bin 483 lira olduğu bir ekonomide, engelli ailesine mazur görülen maaş sadece 4 bin 336 TL. Tabi o da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca belirlenen koşullara uyulduğu taktirde alınacak. Örneğin, engelli maaşından yararlanmak için kişilerin engelli sağlık kurulundan alacakları raporda 'ağır özürlü' ibaresinin yer alması gerekiyor

Buradan anlayacağımız üzere, göstermelik söylemlerle değil onların engelli maaşlarını iyileştirici, paralı sağlığın olmadığı; engellilerin sokağa çıkabildiği, ulaşım engelinin, bina engellerinin olmadığı icraatların yapılması gerekir."

"KAMUDAKİ ENGELLİ KOTASI ARTIRILMALI"

Engelli çocuk annelerinin güvencesiz ve adil olmayan şekilde yaşlandığını söyleyen Aslan, "Yüzde 85'inin herhangi bir sosyal güvencesi yok" dedi. Engelli vatandaşların sağlıktan da ücretsiz yararlanması gerektiğine dikkat çeken Esmaül Hüsna Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın bir diğer sorunu da istihdamdır. 4857 sayılı İş Kanunu 30. maddesi uyarınca, 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde 3, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 engelli işçiyi çalıştırmak zorunluğu vardır. Bu oranlar yeterli değildir, artırılması gerekir."

"ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİ, EŞİTSİZ VE GÜVENCESİZ YAŞLANIYOR"

"Engelli vatandaşlarımızın sağlıktan ücretsiz yaralanması, tedavi ve ilaç masraflarının alınmaması gerekmektir. Yaşamlarını zorlu şartlarda devam ettirmeye çalışan kardeşlerimiz için ilaçlara daha ulaşılabilir olmalı, ücretleri sıfırlamak gerekir." diyen Aslan, "Evde ağır engelli çocuklarına bakarken sosyal güvencesiz kalan anneler de emeklilik hakkı istiyor. Türkiye'de yaklaşık 600 bin ağır engelli evde bakılıyor. Aileler bu görevi ağırlıklı olarak kadınlara bırakıyor. Engelli çocuk anneleri, eşitsiz ve güvencesiz yaşlanıyor, yüzde 85'inin herhangi bir sosyal güvencesi yok." diye konuştu.

"İSTİHDAM ENGELLİ BİREYLERİN İÇİNDE YAYGINLAŞTIRILMALI"

"Bu gibi engelli vatandaşlarımızın sorunlarını sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde değil, dün de, bugün de, yarın da yani bu meselenin çözüldüğünü görene kadar devam etmek gerekir." diyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın zaten geçim sıkıntısı varken bir de engelli vatandaşlarımızın bu şartlar altında hayatını idame ettirmesi zorlaşacaktır. Derhal gerekli düzenlemeler artırılmalı, maaşlar iyileştirilmeli, erişilebilirlik kolaylaştırıcı olmalı, ilaçlar ücretsiz sağlanmalıdır. İstihdam engelli bireylerin içinde yaygınlaştırılmalı, gerekli teşvikler verilmelidir."