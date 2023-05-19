Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan öldü mü, nasıl öldü ve Ceren Gürkan kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan'ın vefat haberini verdi. Peki, Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan öldü mü, nasıl öldü? Ceren Gürkan kimdir, kaç yaşında?

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan vefat haberini verdi. Ceren Gürkan öldü mü, nasıl öldü ve Ceren Gürkan kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan öldü mü, nasıl öldü ve Ceren Gürkan kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan öldü mü, nasıl öldü? Ceren Gürkan kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

ZAFER PARTİSİ BASIN DANIŞMANI CEREN GÜRKAN ÖLDÜ MÜ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Ceren Gürkan'ın vefat haberini verdi. Paylaşımda: "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum." sözlerine yer verdi.

Zafer Partisi'nin paylaşımı:

CEREN GÜRKAN KİMDİR?

Ceren Gürkan, spiker ve radyo sunucusudur. Aynı zamanda seslendirmen ve basın Müşaviri görevinde bulunuyor. Ceren Gürkan,Zafer Partisi 28. Dönem Nevşehir Milletvekili Adayıdır.