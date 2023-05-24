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2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yaptı. Zafer Partisi basın açıklaması ve Zafer Partisi mutabakat metni açıklandı mı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Özdağ yeni protokol nedir ve Zafer Partisi mutabakat metni açıkladı mı gündeme geliyor. Zafer Partisi basın açıklaması! Zafer Partisi mutabakat metni açıklandı mı? Kılıçdaroğlu ile Özdağ yeni protokol nedir? Detaylar haberimizdedir…

ZAFER PARTİSİ BASIN AÇIKLAMASI

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yaptı. Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi" ifadelerini kullandı.

Özdağ ise "Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik. "

ZAFER PARTİSİ MUTABAKAT METNİ AÇIKLANDI MI?

Kılıçdaroğlu "Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız" dedi.