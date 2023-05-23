Zafer Partisi 14 Mayıs ilk turda yüzde kaç oy aldı?
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Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, seçim sürecine girilmesinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Zafer Partisi ilk turda yüzde kaç oy aldı sorularına yanıt aradı. Peki, Zafer Partisi ilk turda yüzde kaç oy aldı?
14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Zafer Partisi ilk turda yüzde kaç oy aldı? soruları yer alıyor. Peki, Zafer Partisi ilk turda yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...
ZAFER PARTİSİ İLK TURDA YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Zafer Partisi, 26 Ağustos 2021 tarihinde Ümit Özdağ liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Ambleminde ay yıldız şeklinde tasarlanan bir meşale vardır. Partinin genel merkezi Çankaya, Ankara'da bulunmaktadır. TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edilmektedir.
Zafer Partisi 14 Mayıs ilk turda yüzde 2.23 oy aldı.