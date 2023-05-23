Zafer Partisi 14 Mayıs ilk turda yüzde kaç oy aldı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Zafer Partisi ilk turda yüzde kaç oy aldı? soruları yer alıyor. Peki, Zafer Partisi ilk turda yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

ZAFER PARTİSİ İLK TURDA YÜZDE KAÇ OY ALDI?