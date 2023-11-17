Zafer Partili Aslan'dan Gazze'den Gelen Öğrencilerin Ücretsiz Eğitim Görmesine Tepki: "Yine Vatan Evlatları İkinci Planda Bırakıldı"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Resmi Gazete’de yayınlanan “Gazze’den gelen öğrencilerin öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanır” kararına tepki göstererek, “Yine vatan evlatları ikinci planda bırakıldı” dedi. Aslan, üniversite öğrencilerinin geçinemediğine ve barınamadığına dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Resmi Gazete'de yayınlanan " Gazze'den gelen öğrencilerin öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanır" kararına tepki göstererek, "Yine vatan evlatları ikinci planda bırakıldı" dedi. Aslan, üniversite öğrencilerinin geçinemediğine ve barınamadığına dikkat çekti.

"2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanır" kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

"YİNE EĞİTİMİ ÜCRETSİZ YAPMIŞIZ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, bugün yaptığı yazılı açıklamada söz konusu karara tepki gösterdi. Aslan, Türk gençlerinin yine hak ettiği değeri görmeyerek ikinci planda bırakıldığını savundu.

Üniversite öğrencilerinin barınma ve beslenme sorunlarına vurgu yapan Aslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir sabah uyandığımızda, yine Türk gençlerinin, bu ülkenin gelecek nesillerinin ikinci plana atıldığını gördük. Ülkemizde binlerce öğrenci parasızlıktan üniversiteye kaydolamazken, kaydolanlar barınma sorunu yaşarken, her güne başka bir asansör düşme haberiyle uyanırken biz yine Türk olmayan topluluklara eğitimi ücretsiz yapmışız.

"BAKALIM ÖZ EVLATLARIMIZ NE DURUMDA"

Yeni sistemde bürokrasiyi kaldıracaklarını söylemişlerdi. İşte bu tür kararlar için bürokrasiye gerek duyulmuyor. Tek imza ile Türk olmayan insanların ülkemizde ücretsiz okuyabileceğini öğrenebiliyoruz.

Biz sürekli Türk olmayan insanlara ülkemizin kapılarını sonuna kadar açarak tüm yaşamı ücretsiz hale getirmeye devam ederken bakalım bizim vatanımızın öz evlatları, geleceğimizin parlak nesilleri ne durumdaymış?

"105 BİN ÖĞRENCİ KAYDINI YAPTIRAMADI"

Geçen yıl 105 bin 772 öğrencinin parasızlıktan üniversiteye gidemediğini biliyoruz. Henüz bu senenin verileri elimizde yok, ancak tüm deneyimlerimiz bu verilerin azalacağı değil artarak büyüyeceğini gösteriyor. Bunun büyümemesi için önlem alıyor muyuz? Hayır.

Geçen yıl üniversiteyi kazandığı halde devlet üniversitesine 86 bin 975, vakıf üniversitelerinde 18 bin 977 olmak üzere 105 bin 772 öğrenci kaydını yaptıramadı. Devletimiz çıkıp Resmi Gazete'de 'Kaydını yaptıramayan öğrencilerin masraflarını karşılayacağız' dedi mi? Hayır.

"OLAN YİNE BİZİM GELECEĞİMİZE OLDU"

Üniversiteye yerleşmeye hak kazandığı halde okula kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı 2020 yılında 10 bin iken bu sayı 2021 yılında 47 bine, 2022'de ise 106 bine yükseldi. Peki buna bir şey yapıldı mı, bir çözüm arandı mı? Hayır.

Olan yine Türk gençlerine, yine bizim geleceğimize olurken Türk olmayanlar bu devletin imkanlarından en fazla yararlananlar oldu."