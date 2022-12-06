Gündemde yer alan isimlerden biri olan Zafer Işık hakkında merak edilenler var. Adını sıklıkla duyduğumuz Zafer Işık'ın hayatı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Peki, Zafer Işık kimdir? Zafer Işık kaç yaşında, nereli? Zafer Işık hayatı ve biyografisi!

Açıklamaları ve sözleri ile gündemde yerini koruyan isimlerden bir tanesi olan Zafer Işık'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Zafer Işık kimdir? Zafer Işık kaç yaşında, nereli? Zafer Işık hayatı ve biyografisi! araması yapılıyor.

ZAFER IŞIK KİMDİR?

Zafer Işık, 1972 Gemlik doğumlu. Anadolu Üniversitesi, Makine Bölümünden mezun olan Işık iki çocuk babasıdır. AK Parti'ye kuruluşundan bu yana üye olan Işık, çeşitli kademelerde görev aldı.

Ak Parti 27. dönem Bursa 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıdır.